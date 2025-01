Convocazione III Commissione Consiliare 06.02.2025 – h 9

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Consiglio Comunale di Oristano

AMBIENTE, IGIENE E DECORO DELLA CITTÀ

VERDE PUBBLICO E PRIVATO, POLIZIA AMBIENTALE

FRAZIONI, BORGATE, QUARTIERI

Oggetto

CONVOCAZIONE DELLA IIIª COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2025 ALLE ORE

9:00 PRESSO LA CASA MUNICIPALE, PALAZZO SCOLOPI, AULA DEI GRUPPI DI MAGGIORANZA

SI INVITANO QUANTE E QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

PERMANENTE N. 3 (AMBIENTE) CHE SI TERRÀ IN DATA

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2025

ORE 9:00

PER TRATTARE L’ORDINE DEL GIORNO CHE SEGUE:

2. APPROVAZIONE DEL «REGOLAMENTO DEL VERDE DEL COMUNE DI ORISTANO». PROPOSTA N. 85 DEL

3. VARIE ED EVENTUALI.

SI AUSPICA PRESENZINO ALLA RIUNIONE LA SIG.RA ASSESSORA COMUNALE DELL’AMBIENTE E VICE SINDACO M.

BONARIA ZEDDA E LA SIG.RA DIRIGENTE ING. SARA ANGIUS

ORISTANO, 30 GENNAIO 2025

D’ORDINE

DOTT. PAOLO ANGIOI

Presidente della Commissione n. 3

