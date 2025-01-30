Convocazione III Commissione Consiliare 06.02.2025 – h 9

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Consiglio Comunale di Oristano
AMBIENTE, IGIENE E DECORO DELLA CITTÀ
VERDE PUBBLICO E PRIVATO, POLIZIA AMBIENTALE
FRAZIONI, BORGATE, QUARTIERI
PROTOCOLLO
ALLE SIG.RE E AI SIG.RI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 3
ANGIOI PAOLO (PRESIDENTE)
LOCCI SERGIO (VICE PRESIDENTE)
CARBONI GIUSEPPE
GUISO GIAN MICHELE
OBINU MARIA
ALLA GIUNTA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E AI CAPI GRUPPO
ALLA SEGRETARIA GENERALE E AI DIRIGENTI
AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA
LORO RECAPITO
Oggetto
CONVOCAZIONE DELLA IIIª COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2025 ALLE ORE
9:00 PRESSO LA CASA MUNICIPALE, PALAZZO SCOLOPI, AULA DEI GRUPPI DI MAGGIORANZA
SI INVITANO QUANTE E QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE N. 3 (AMBIENTE) CHE SI TERRÀ IN DATA
GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2025
ORE 9:00
PER TRATTARE L’ORDINE DEL GIORNO CHE SEGUE:
2. APPROVAZIONE DEL «REGOLAMENTO DEL VERDE DEL COMUNE DI ORISTANO». PROPOSTA N. 85 DEL
3. VARIE ED EVENTUALI.
SI AUSPICA PRESENZINO ALLA RIUNIONE LA SIG.RA ASSESSORA COMUNALE DELL’AMBIENTE E VICE SINDACO M.
BONARIA ZEDDA E LA SIG.RA DIRIGENTE ING. SARA ANGIUS
ORISTANO, 30 GENNAIO 2025
D’ORDINE
DOTT. PAOLO ANGIOI
Presidente della Commissione n. 3
SIBI_GM
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(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE