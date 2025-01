(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Centrodestra, Fi: “Parole Donzelli su ruolo Berlusconi ingenerose e non veritiere”

“Troviamo ingenerose e non veritiere le parole dell’On. Donzelli a proposito del ruolo svolto da Silvio Berlusconi nella costruzione del centrodestra, che dal 1994 svolge un ruolo da protagonista in Italia. Berlusconi è colui che ha portato nell’arco costituzionale la destra post-missina. Senza di lui oggi non esisterebbe un centrodestra al governo guidato da Giorgia Meloni”. Così Forza Italia sui canali social ufficiali del partito.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

