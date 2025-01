(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Beko: Curti (Pd), bene disponibilità a revisione piano industriale

“Bene la disponibilità di Beko a valutare una revisione del piano industriale. Tuttavia è necessario che l’Azienda garantisca fin dal prossimo tavolo il mantenimento, nel tempo, dei livelli occupazionali e di quelli produttivi. Due condizioni inscindibili che rappresentano l’unica garanzia di tenuta economica e sociale, in particolare per territori fragili come quelli in cui si insediano gli indotti di Comunanza e Fabriano” così il deputato democratico Augusto Curti.

Roma, 30 gennaio 2025

