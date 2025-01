CS SISMA 2016, LA NOTA DEI PARLAMENTARI FDI

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

*COMUNICATO STAMPA*

*SISMA 2016 – LIRIS, SIGISMONDI E TESTA (FDI): DA GOVERNO MELONI PROSEGUE

IMPEGNO PER CONTINUITA’ RICOSTRUZIONE*

“Accogliamo con favore l’intesa raggiunta dalla Cabina di coordinamento del

sisma sull’aumento del contributo parametrico per la ricostruzione privata

e di altre maggiorazioni già previste dal Testo unico della ricostruzione

privata. Questi provvedimenti rappresentano una risposta concreta e

determinante all’esigenza di garantire a cittadini e imprese le risorse

necessarie per completare gli interventi già avviati, anche dopo la

conclusione del Superbonus. In particolare, le maggiorazioni introdotte

consentiranno di coprire la quota precedentemente sostenuta dal Superbonus

110%, per la parte non riconosciuta dal contributo per la

ricostruzione. Misure

che confermano l’impegno costante del governo Meloni per assicurare la

continuità della ricostruzione e fornire un sostegno fattivo alle comunità

colpite dai terremoti del 2016. Inoltre, per l’Abruzzo sono state stanziate

ulteriori risorse fondamentali. Tra queste, 17 milioni di euro destinati a

15 interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità nelle aree

colpite dal sisma, che interesseranno i comuni di Civitella del Tronto,

Valle Castellana, Teramo, Castelli, Penna Sant’Andrea, Campli, Colledara,

Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso e Farindola. A questi si

aggiungono 19 milioni di euro per il Piano Straordinario di Ricostruzione

di Valle Castellana. Infine, è stato previsto un finanziamento di 2,5

milioni di euro per il recupero di un edificio scolastico dismesso nel

quartiere Cona di Teramo. Esprimiamo un sentito ringraziamento al

commissario Straordinario alla Ricostruzione, *Guido Castelli*, e ai

Presidenti delle Regioni coinvolte, a partire da quello della Regione

Abruzzo, *Marco Marsilio,* per il lavoro svolto e l’attenzione dedicata al

processo di ricostruzione”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari di Fratelli d’Italia *Guido

Liris, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa.*

