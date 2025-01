(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

BOLLETTE, CAPPELLETTI (M5S): RITARDI GOVERNO PESANO SU CITTADINI E IMPRESE

Roma, 29 gennaio – “Anche oggi il prezzo del gas sul mercato TTF ha superato la soglia dei 50 euro al MWh alimentando la crescita dei costi in bolletta. L’ennesimo campanello d’allarme che il governo continua a ignorare. La conseguenza di questa negligenza e l’assenza di misure immediate condurranno a un peggioramento delle condizioni economiche di cittadini e imprese. Servono interventi immediati, non questo dannoso immobilismo della maggioranza. Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione alla Camera dei deputati con proposte concrete per calmierare i costi delle bollette che prevede la riduzione degli oneri, il rafforzamento del potere di acquisto dei redditi, la tassazione degli extraprofitti delle compagnie energetiche e altre proposte per abbassare in modo strutturale il costo dell’energia. Il Governo rompa il muro di silenzio che favorisce le rendite di pochi e porti subito in Parlamento le proposte per aiutare cittadini e imprese a contrastare il caro energia”. Così in una nota Enrico Cappelletti, deputato M5S in commissione Industria.

