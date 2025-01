(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

29 gennaio 2025

Audizioni su promozione zone montane – Giovedì diretta webtv

Giovedì 30 gennaio, a Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge recanti disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, svolge le seguenti audizioni:

Ore 14.15 Luciano Caveri, coordinatore della Commissione Affari istituzionali – Politiche per la montagna della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Ore 14.30 rappresentanti dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM)

Ore 14.45 rappresentanti di Legambiente

Ore 15.00 rappresentanti di CNA e Confartigianato

Ore 15.15 rappresentanti di dell’Associazione italiana energie agroforestali (AIEL)

Ore 15.30 rappresentanti della Federazione italiana sport invernali (FISI)

Ore 15.45 rappresentanti della Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)

Ore 16.00 rappresentanti dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF)

Ore 16.15 rappresentanti dell’Agenzia di tutela della salute della montagna della regione Lombardia

Ore 16.30 rappresentanti di Federfarma

Ore 16.45 Umberto Rossa, segretario provinciale di Belluno della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg)

Ore 17.00 rappresentanti dell’Associazione nazionale Città del castagno

Ore 17.15 rappresentanti di Confcooperative

Ore 17.30 rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

