(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 ALMASRI, MAIORINO (M5S): ABBANDONATO AULA PER DECENZA ISTITUZIONALE

“Governo con dieci versioni diverse scappa come un coniglio”

“Al momento le informative dei Ministri Nordio e Piantedosi sono ancora confermate, nonostante si sappia già che non verranno in aula a riferire sul caso Almasri. Il dilettantismo, l’approssimazione e il vittimismo di questa maggioranza ha ormai superato il livello di guardia, il Senato oggi è stato il teatro dell’assurdo. Siamo davanti a uno scandalo internazionale e a un Governo che fornisce dieci versioni diverse dell’accaduto e scappa come un coniglio davanti al Parlamento. Per decenza istituzionale abbiamo abbandonato l’aula”.

Così in una nota la vice-presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle Senato Alessandra Maiorino.

