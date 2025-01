Psicologo di quartiere, riattivazione servizio

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Psicologo

di quartiere

Distretto Socio-sanitario

di Riccione

Spazi di ascolto gratuiti nei Comuni

del Distretto Socio-sanitario di Riccione.

Pensare alla Comunità per pensare al futuro

Lo psicologo di quartiere è un servizio pensato per offrirti ascolto e

supporto psicologico in un ambiente accogliente, confidenziale e nel

rispetto della tua privacy

Consulenza per l’infanzia

Consulenza per l’adolescenza e i giovani

“Prevenire il disagio per

promuovere il benessere”

“Per ogni momento

difficile c’è qualcuno

pronto ad ascoltarti”

Consulenza per la famiglia

Consulenza per adulti e anziani

Per info e prenotazioni:

Dott.ssa Daniela Calasso

Dott.ssa Federica Mei

LUOGO

GIORNO

ORARIO DI

APERTURA

PSICOLOGA

MISANO ADRIATICO

Palazzina Bianchini, via Repubblica, 124

MARTEDÌ

9:30-12:30

FEDERICA MEI

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Galleria Marignano, via V.Veneto, 15

MARTEDÌ

15:00-18:00

DANIELA CALASSO

CORIANO

Sede comunale, piazza Mazzini, 15

MORCIANO DI ROMAGNA

Sede comunale, piazza del Popolo, 1

MERCOLEDÌ

9:30-12:30

FEDERICA MEI

RICCIONE

Sede distaccata Servizi alla Persona,

viale Bergamo, 2

GIOVEDÌ

8:30-11:30

DANIELA CALASSO

CATTOLICA

c/o Centro per le Famiglie Distrettuale,

VENERDÌ

9:00-12:00

FEDERICA MEI

SAN CLEMENTE

Sede distaccata fraz. Sant’Andrea in Casale, via Matteotti

SABATO

8:30-11:30

FEDERICA MEI