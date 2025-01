(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa: la città di Latina, candidata Capitale della Cultura, inciampa sul decoro urbano.

28 gennaio 2025

Sono giorni che a Latina incalza la polemica sul dormitorio per i senza tetto in un quartiere centrale della città. Il servizio affidato ad una cooperativa, rivelatasi inefficiente fino a provocare disagio e paure per i proprietari degli appartamenti dello stabile, probabilmente non è condotto e controllato come il numero degli ospiti richiederebbe. Pertanto sindaca e assessore avrebbero già da tempo dovuto provvedere alla sostituzione della gestione evitando così disordini e allarme per i cittadini. Invece la soluzione a pizza e fichi è probabile che convenga più di un provvedimento di nuova assegnazione, che comporterebbe costi più elevati e di sicuro cause legali. Che il mandato di amministrazione pubblica abbia bisogno di qualità come buon senso e rapidità decisionale è palese, qui sta la differenza tra capacità e inadeguatezza. Io non ho votato questa sindaca non solo perché senza esperienza ma soprattutto perché sostenitrice di una politica a diritti alternati, ora il profilo è evidente a tutti. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.