(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 ALMASRI. MARROCCO (FI): “AVVISO DI GARANZIA MELONI E ESPONENTI GOVERNO SURREALI”

“Ci mancava l’avviso di garanzia al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a esponenti del Governo per confermare ancora una volta l’ennesimo episodio dell’uso politico e politicizzato della giustizia nel nostro Paese. Giorgia Meloni indagata per il rimpatrio del libico Almasri e gli avvisi di garanzia per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio sono sinceramente iniziative surreali in netto contrasto con i valori della democrazia, della libertà e della nostra Costituzione. Forza Italia e il nostro Presidente Silvio Berlusconi, da oltre 30 anni, hanno portato avanti una battaglia per la riforma della giustizia affinchè simili incommentabili eventi non si ripetano mai più”. Così in una nota l’On. di Forza Italia, Patrizia Marrocco.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma