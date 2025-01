(ACON) CULTURA. BORDIN: LIBRERIA SABA, RIAPRE LUOGO STORICO DELLA LETTERATURA

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 28 gen – “? un giorno importantissimo non solo

per Trieste ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. Questo luogo

che trasuda storia in ogni suo angolo, anche grazie alla grande

passione di Mario Cerne, oggi riapre al pubblico come polo di

cultura dove si ? fatta la storia della letteratura. Un vivo

ringraziamento va alla Comunit? ebraica che ha investito nel

restauro e voluto fortemente la riapertura degli spazi: quando

l’impegno comune si trasforma in sinergia per far rivivere un

luogo come questo, il risultato acquista ancor pi? valore”.

Cos? il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia

Giulia, Mauro Bordin, all’inaugurazione della libreria antiquaria

Umberto Saba di Trieste che cadeva a un anno dalla scomparsa del

suo storico proprietario, Mario Cerne.

Il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa ha ricordato

che “la riapertura di oggi sottolinea quanto sia importante per

il territorio questa storica attivit? dal punto di vista

turistico e culturale: ogni giorno tantissime scolaresche, i

cittadini e i turisti che si fermeranno qui, come in passato,

potranno visitare la libreria”. Bordin, accompagnato dai

consiglieri regionali Francesco Russo e Giulia Massolino, ha

voluto omaggiare personalmente la figura di Mario Cerne, definito

come “una persona appassionata che a questo luogo ha dedicato

tutta la sua esistenza”.

Un momento veramente importante per la citt? – ha messo in

evidenza il nuovo gestore della libreria, Massimo Battista – che

ritrova uno spazio culturale importante, un vero monumento della

cultura triestina, non soltanto per i cittadini ma anche per i

numerosissimi turisti che la affollano da sempre con il desiderio

di riscoprire sia la libreria sia la storia di Saba. “Tanti i

tributi di affetto a Mario Cerne, la persona che ha portato tutto

questo fino ai nostri giorni con passione e dedizione: abbiamo un

grosso debito nei confronti suoi e della sua famiglia. Cambiano i

tempi, ora il lavoro sta nel continuare a portare qui il grande

pubblico che con il suo entusiasmo e la vicinanza, oltre

all’affetto, ci ha aiutato tantissimo a credere nel progetto”.

Anche per Ada Cerne, erede della famiglia che assieme a Saba

negli anni ? stata il motore dell’attivit? della libreria, si

tratta di un giorno ricco di emozione: “La libreria ? rimasta

chiusa per un lungo periodo a causa dei lavori di restauro e