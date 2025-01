(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

FS, FONTANA: SALVINI PIU’ CHE UN MINISTRO E’ UN INCUBO

ROMA, 27 GEN. – “Salvini in tema di infrastrutture ha fallito su tutta la linea: lo sanno benissimo i passeggeri italiani. Il livello dei disagi e disservizi dell’ultimo anno, del resto, è sotto gli occhi di tutti. Preso atto che dal trasporto ferroviario non riesce a cavare un ragno dal buco, oggi il ministro ci dice che vuole spalancare le porte ai privati in FS. Insomma, altri asset di Stato svenduti. Comprendiamo che ormai anche per Meloni come per tutti gli italiani Salvini ministro delle Infrastrutture rappresenti un incubo, ma certe dichiarazioni non possono passare in cavalleria: la premier deve riferire nelle aule parlamentari”. Così in una nota la vicecapogruppo M5s alla Camera Ilaria Fontana.

