CS – Auditorium di Parco San Rocco: pressoché ultimati i lavori di riqualificazione del palco e degli spogliatoi

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 Auditorium di Parco San Rocco: pressoché ultimati i lavori di riqualificazione del palco e degli spogliatoi

Alla data odierna si avviano alla conclusione i lavori di ristrutturazione riguardanti l’impermeabilizzazione e le pavimentazioni del palco dell’Auditorium di Parco San Rocco, oltre ai sottostanti locali adibiti a spogliatoi. Gli interventi, promossi dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, sono stati progettati e diretti dal Dott. Ing. Luca Corciulo, funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale, restituendo alla città un palco completamente restaurato nella sua funzionalità, con annessi spogliatoi adeguati all’uso.

I lavori, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 16/08/2024, hanno avuto un importo complessivo di 130.000,00 €, di cui circa 100.000,00 € destinati agli interventi e 30.000,00 € per somme a disposizione della Stazione Appaltante. Durante l’esecuzione dei lavori è stata approvata – con delibera di Giunta Comunale del 13/12/2024 – una variante al progetto che ha previsto la sostituzione degli infissi esterni ed interni degli spogliatoi, il completo rifacimento dei due servizi igienici e l’integrale ripristino dell’impianto elettrico. Gli interventi aggiuntivi, per un importo complessivo di 60.000,00 €, hanno comportato circa 48.000,00 € per lavori e 12.000,00 € per somme a disposizione della Stazione Appaltante.

“Siamo molto soddisfatti dell’ottimo andamento di questi lavori – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – che permetteranno presto di rendere l’Auditorium di Parco San Rocco nuovamente funzionante come luogo di spettacolo all’aperto, adatto alle esigenze della nostra città. È attualmente in fase di progettazione un moderno sistema di climatizzazione per i locali spogliatoi, oltre alla realizzazione di una pavimentazione adeguata che permetterà l’utilizzo dell’auditorium durante tutto l’arco dell’anno, anche per attività sportive come palestra e fitness. La nostra Amministrazione Comunale ha incaricato l’Ufficio Tecnico di redigere il progetto e stimare i costi per la ristrutturazione totale delle sedute dell’anfiteatro e dei servizi igienici dedicati agli spettatori, con l’obiettivo di rendere l’intero parco completamente fruibile per ogni tipo di manifestazione pubblica, compresi gli spettacoli di grande interesse e richiamo”.

