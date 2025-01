Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 27/01/2025

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

Verso il Dreier Landtag di giugno: oggi i presidenti dei Consigli in videoconferenza

Il presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler si è confrontato con il suo omologo trentino Claudio Soini e la rappresentante del Landtag Tirolo sulle rispettive mozioni e gli aspetti organizzativi dell’assise biennale.

Giornata della Memoria – Gennaccaro: “Onorare la memoria delle vittime e costruire un futuro di pace, tolleranza e rispetto”

Il vicepresidente del Consiglio provinciale alle celebrazioni del Comune di Bolzano in memoria delle vittime dell’Olocausto.

