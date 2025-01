COMUNICATO STAMPA – ZANGRILLO “INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E DIGITALIZZAZIONE SFIDE EPOCALI E GRANDI OPPURTUNITÀ”

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 ZANGRILLO “INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E DIGITALIZZAZIONE SFIDE EPOCALI E GRANDI OPPURTUNITÀ”

Questi i temi al centro dell’incontro di oggi a Milano organizzato dalla Fondazione ResPublica«La digitalizzazione e l’innovazione organizzativa rappresentano una sfida epocale e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità. Approfondire questi aspetti nel contesto della pubblica amministrazione italiana è di fondamentale importanza se vogliamo imprimere un reale cambiamento all’interno della nostra macchina amministrativa e, in prospettiva, dell’intera comunità nazionale». Così il Ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, intervenendo al convegno “Per una Pubblica Amministrazione a prova di futuro: innovazione organizzativa e digitalizzazione” che si è svolto questo pomeriggio a Milano nella sede di rappresentanza della Fondazione ResPublica, organizzatrice dell’evento.

Un cambiamento che, come sottolineato dal titolare della Funzione pubblica, «deve necessariamente saldarsi con due “elementi”: il complesso delle iniziative portate avanti su vari “fronti”, reputati strategici per la pubblica amministrazione, e il metodo di lavoro basato sulla collaborazione e il “gioco” di squadra».

Su questo punto il Ministro, parlando in termini di “grande risultato” del progetto POLIS, condotto insieme a Poste Italiane nelle piccole realtà comunali (con meno di 15.000 abitanti), ha voluto ribadire quanto “la collaborazione interistituzionale possa portare i cittadini ad usufruire in modo sempre più efficiente e semplificato di diversi servizi della pubblica amministrazione, producendo un avvicinamento tra quest’ultima e le persone, oltre che favorire, in una prospettiva più ampia, la coesione economica e sociale del Paese”.

In particolare, riguardo alla digitalizzazione e all’innovazione organizzativa, temi al centro dell’incontro, Zangrillo ha poi ricordato che trattasi di due punti «con cui la pubblica amministrazione si sta confrontando da diverso tempo e rispetto ai quali sta compiendo diversi passi alla luce delle politiche di rinnovamento portate avanti seguendo alcune “direttrici” – formazione, reclutamento, attrattività e merito –, tutte incentrate su un’unica “stella polare”: le persone. Affinché il processo di cambiamento della pubblica amministrazione possa dirsi pienamente intrapreso ed effettivo è necessario che, accanto alla transizione verso il digitale, si promuova un’innovazione organizzativa profonda, che coinvolga processi decisionali, cultura lavorativa e modalità operative, attraverso un approccio interdisciplinare e partecipativo, in cui la collaborazione e la condivisione delle conoscenze siano alla base delle decisioni pubbliche».

Ecco allora che tra le tante iniziative promosse dal Dipartimento della Funzione pubblica, volte a imprimere quell’accelerazione necessaria a rendere la PA sempre più moderna e attrattiva per i giovani, spiccano la consultazione pubblica “Facciamo semplice l’Italia. La tua voce conta” lanciata proprio oggi sulla piattaforma “ParteciPa”; la recente direttiva in materia di formazione che fissa il target di 40 ore l’anno come obiettivo di performance, concreto e misurabile; il potenziamento del portale Syllabus, dedicato al rafforzamento delle competenze di tutti i dipendenti pubblici; il progetto “PerformaPA” con cui sono stati stanziati 20 milioni di euro per supportare le amministrazioni nella pianificazione e realizzazione di progetti di formazione di carattere specialistico e professionalizzante.

«L’obiettivo è quello di recepire il punto di vista di cittadini, imprese e dipendenti pubblici sui temi della semplificazione del rapporto tra utenti e pubblica amministrazione proprio perché il loro contributo potrà realmente aiutarci a rendere più efficace, snella e veloce l’azione amministrativa», ha concluso il ministro Zangrillo.