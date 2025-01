[Comune Palermo] Richiesta urgente potatura in via Oreto – Dichiarazione consigliere terza Circoscrizione Bruschetta (M5S)

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 «Con una nota trasmessa al Sindaco Lagalla, abbiamo voluto portare alla sua

attenzione una situazione di grave pericolo che interessa la via Oreto,

un’arteria fondamentale per il traffico automobilistico della nostra città.

Da anni non si effettuano potature sugli alberi di questa via e

ciclicamente si verificano cedimenti di grossi rami a causa di pioggia e

vento, i quali invadono la carreggiata, creando pericoli per pedoni e

veicoli, con conseguenti incidenti; La via Oreto è un’importante porta

d’ingresso alla città per i veicoli provenienti dalla Sicilia Orientale ed

alcuni alberi hanno raggiunto altezze tali da oscurare i nuovi impianti di

illuminazione LED, compromettendo la visibilità e la sicurezza;

Con questa nota chiediamo un intervento urgente da parte Sua affinché gli

uffici competenti possano mettere in atto le necessarie misure di sicurezza

per proteggere i cittadini e prevenire incidenti gravi».

Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle in Terza Circoscrizione,

Saverio Bruschetta.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo