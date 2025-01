[acspro] [CRUmbria-News] L’Assemblea legislativa dell’Umbria convocata per domani, martedì 28 gennaio 2025, ore 10

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 Nell’Aula di Palazzo Cesaroni verranno discusse interrogazioni a risposta

immediata e mozioni. Prevista l’istituzione della Commissione d’inchiesta

su criminalità e narcotraffico

(Acs) Perugia, 27 gennaio 2025 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria si

riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) domani, martedì 28 gennaio 2025, dalle

ore 10. I lavori saranno trasmessi in diretta sul canale Youtube

istituzionale (https://www.youtube.com/@regioneumbria-assemblealeg8458 [1]).

QUESTION TIME

“Chiarimenti circa l’ubicazione della casa e dell’ospedale di comunità

di Orvieto”, interroga Eleonora Pace (FdI), risponde la presidente Stefania

Proietti.

“Mantenimento del punto di primo intervento presso l’ospedale ‘Santa

Maria dei Laici’ di Amelia”, interroga Laura Pernazza (FI), risponde la

presidente Stefania Proietti.

“Estensione dell’esenzione dall’Imposta municipale propria (Imu) e dal

Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) ai fabbricati inagibili a causa del

sisma del 2016 anche nei comuni non inclusi nel cratere”, interrogano

Michelini, Betti, Filipponi, Lisci, Proietti M.G. (Pd), Tagliaferri (Ud),

Ricci (Avs) e Simonetti (M5S), risponde la presidente Stefania Proietti.

“Misure strutturali e gestionali da adottare con urgenza per non perdere

rotte già avviate ma valorizzare e potenziare ulteriormente l’aeroporto

internazionale dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisi’ per il conseguimento del

previsto obiettivo di 1 milione di passeggeri”, interrogano Melasecche e

Tesei (Lega), risponde la presidente Stefania Proietti.

“AST: costi energetici, delucidazioni in merito alle misure urgenti da

mettere in campo”, interroga Eleonora Pace (FdI), risponde l’assessore

Francesco De Rebotti.

“Nuova fermata ferroviaria a servizio dell’aeroporto ‘San Francesco’,

interrogano Melasecche e Tesei (Lega), risponde l’assessore Francesco De

Rebotti.

“Biodigestore di Ponte Caldaro di Narni”, interrogano Filipponi, Betti,

Lisci, Michelini e Proietti M.G. (Pd), risponde l’assessore Thomas De Luca.

A SEGUIRE

Istituzione della Commissione d’inchiesta “Analisi e studi su criminalità

organizzata e infiltrazioni mafiose, corruzione e riciclaggio, narcotraffico

e spaccio di stupefacenti”.

“Richiesta di chiarimenti interpretativi e di azioni a livello regionale e

nazionale in merito al trattamento fiscale dei contributi e delle

agevolazioni alle imprese umbre colpite dagli eventi sismici del 2016, in

particolare riguardo all’utilizzo di tali contributi per la compensazione dei

debiti previdenziali e assistenziali”, mozione a firma Betti, Filipponi,

Lisci, Michelini, Proietti M.G. (Pd), Tagliaferri (Ud), Ricci (Avs) e

Simonetti (M5S).

“Sostegno alle forze di pubblica sicurezza”, mozione a firma Pace,

Agabiti e Giambartolomei (FdI).

“Realizzazione del ‘Nodo di Perugia’”, mozione a firma Melasecche e

Tesei (Lega). MP/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79566

[1] https://www.youtube.com/@regioneumbria-assemblealeg8458