(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 [https://api.cms.fincantieri.it/cms/network-content/medias/resize/677e420753f36108d572025e?width=600]

26/01/2025

FINCANTIERI SIGLA IMPORTANTI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON L’ARABIA SAUDITA

Una serie di collaborazioni industriali strategiche che consolidano l’attività del Gruppo nella regione

Fincantieri, uno dei principali complessi cantieristici al mondo, ha annunciato oggi la firma di una serie Memorandum of Understanding (MoU) in Arabia Saudita. Questi accordi sottolineano l’interesse dell’azienda per questa regione in seguito all’istituzione della controllata Fincantieri Arabia for Naval Services nel 2024.