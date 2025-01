(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

sab 25 gennaio 2025 Nucleare, Costa (M5S): "Concluso trasferimento rifiuti ex Cemerad, passo

concreto per la sicurezza ambientale »

Napoli, 25 gen. – Si sono concluse le operazioni di trasferimento dei

16.640 fusti contenenti rifiuti radioattivi e pericolosi dal deposito ex

Cemerad di Statte (Taranto), un’importante criticità ambientale per l’area.

«Sin dal mio mandato come Ministro dell’Ambiente ho accelerato queste

operazioni – ha dichiarato Sergio Costa – perché era inaccettabile lasciare

il territorio ostaggio di una bomba ecologica. Il completamento di questo

percorso dimostra che, quando lo Stato si assume le sue responsabilità, si

ottengono risultati concreti per la salute dei cittadini e l’ambiente».

Costa ha aggiunto: «Dal nucleare non si è mai veramente al sicuro. Lo

dimostra l’eredità della stagione nucleare italiana: ancora oggi, a circa

quarant’anni dalla dismissione degli impianti, dobbiamo gestire scorie e

siti come l’ex Cemerad. L’Italia ha detto chiaramente no al nucleare con

due referendum e questa scelta deve essere rispettata. Il nostro Paese è

fragile e non può permettersi di tornare indietro».