(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 24 gennaio 2025

Giorno della Memoria: le iniziative in programma lunedì

27 gennaio

Alle 9.30 nella sala Maggiore numerosi interventi tra i quali la testimonianza di Kitty Braun sopravvissuta

ai campi di Ravensbruck e Bergen-Belsen. Alle 11 cerimonia in piazza della Resistenza per ricordare

Renato Moscato, ebreo pistoiese ucciso ad Auschwitz, i Rom e Sinti vittime del Porrajmos e i bambini

ebrei, morti a causa di esperimenti medici. Il 28 gennaio alle 21 al Bolognini Concerto della Memoria –

Coro Città di Pistoia

Lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, sono in programma diverse iniziative.

Alle 9.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà “Apprendere, riflettere, non

dimenticare”. Porteranno i loro saluti il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, l’assessore alla pubblica

istruzione Benedetta Menichelli, la dirigente scolastica dell’Istituto Luigi Einaudi di Pistoia Elena

Pignolo, il presidente della Consulta Provinciale di Pistoia Michael Petrullo, il vicepresidente della

Comunità ebraica di Pistoia Daniel Coen, il presidente di Aned – Associazione nazionale ex deportati

nei campi nazisti di Prato Gabriele Alberti e il consigliere dell’Istituto storico della Resistenza e

dell’età contemporanea Domenico Santagati. A moderare gli interventi sarà il vicepreside dell’Istituto

Luigi Einaudi Gianluca Messineo.

Successivamente prenderanno la parola il portavoce del presidente della Regione Toscana Bernard

Dika e lo storico del Museo della deportazione di Prato Enrico Iozzelli. In videoconferenza parteciperà

Kitty Braun, sopravvissuta ai campi di Ravensbruck e Bergen-Belsen. All’incontro saranno presenti gli

studenti dell’Istituto Einaudi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Museo della

deportazione di Prato, potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Alle 11 nel giardino di piazza della Resistenza, con ingresso dal lato della Fortezza Santa Barbara, si

svolgerà la cerimonia itinerante: saranno deposti fiori alle targhe dedicate a Renato Moscato, ebreo

pistoiese ucciso ad Auschwitz, ai Rom e Sinti vittime del Porrajmos e al cippo dedicato ai bambini

ebrei, cavie degli esperimenti medici di Josef Mengele nel campo di Auschwitz-Birkenau.

Interverranno il sindaco Alessandro Tomasi, il presidente onorario dell’Anpi Provinciale Renzo Corsini

e il presidente di Arcigay Pistoia e Prato Guido Del Fante. In questo percorso della memoria alcuni

elementi del Coro Città di Pistoia eseguiranno canti yddish, romanì e una ninna nanna palestinese.

Alle 16.30 nell’Officina delle Opportunità, via dei Macelli 11, si terrà Il cinema della memoria,

pomeriggio di riflessione e ricordo attraverso il linguaggio universale del cinema con la proiezione del

film “Pistoia 1944. Una storia partigiana”. A seguire, intervista e riflessioni aperte, moderate da

Simone Gai di Tvl con la regista Gaia Cappelli, il direttore della fotografia ed il cast. A cura

dell’Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale, del progetto Officina delle Opportunità, Istituti

Raggruppati e Cooperativa Intrecci, in collaborazione con il Liceo Niccolò Forteguerri di Pistoia. Info:

Alle 16.30 nella sala cinema della Biblioteca San Giorgio si terrà la proiezione di un film per il ciclo Per

non dimenticare (visione consigliata ad un pubblico adulto). Il programma più dettagliato è presente

Martedì 28 gennaio alle 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini si svolgerà il Concerto della Memoria –

Coro Città di Pistoia diretto dal maestro Gianfranco Tolve. L’iniziativa è a cura di Anpi Comitato

Provinciale di Pistoia e Coro Città di Pistoia, con il contributo di Fondazione Giorgio Tesi e Istituto

Fino al 2 febbraio nell’atrio del Palazzo comunale sé possibile visitare “Ritorno da Auschwitz”, mostra

fotografica documentaria del viaggio di istruzione effettuato nell’aprile 2024 ai campi di Auschwitz e

Birkenau dalle classi quinte dell’Istituto professionale Luigi Einaudi di Pistoia.