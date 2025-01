Giorno della Memoria, le dichiarazioni di Nardini

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Durante le celebrazioni del Giorno della Memoria al Teatro del Maggio

musicale di Firenze organizzate da Regione Toscana con le scuole toscane,

l’assessora regionale Alessandra Nardini ha ringraziato per la presenza,

oltre alle autorità civili e religiose, le sorelle Andra e Tatiana Bucci,

sopravvissute all’Olocausto, l’abate di San Miniato al Monte Padre Bernardo

Gianni, che organizzò una partecipatissima fiaccolata per la pace, e la

dirigente scolastica del liceo Da Vinci Annalisa Savino che, all’indomani

del pestaggio squadrista di alcuni studenti fuori dal liceo Michelangiolo,

scrisse una lettera sull’antifascismo poi oggetto di polemica da parte del

ministro Valditara, che la definì impropria. “Quella lettera non solo non

fu impropria, ma necessaria-ha dichiarato Nardini- perché il primo ruolo

della scuola è quello di sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi una

coscienza civile critica e di rafforzare in loro i valori di democrazia,

libertà e uguaglianza alla base della nostra bellissima Costituzione

antifascista, nata dalla Resistenza”.

“La cultura della memoria è ancora più importante in un’epoca dove sono

evidenti i rigurgiti neofascisti e neonazisti. Viviamo in un tempo in cui

il Presidente degli USA parla di deportazioni e un miliardario a lui

vicinissimo alza il braccio per riprodurre il saluto nazista” ha dichiarato

ancora Alessandra Nardini che ha ricordato anche i raduni di Acca Larenzia,

aggiungendo a questo proposito: “Il nostro Paese non ha ancora fatto

completamente i conti con la storia. Sarebbe necessario che nell’80°

anniversario della Liberazione finalmente nel nostro Paese fossero sciolte

le organizzazioni neofasciste e neonaziste”.

Riguardo agli ultimi episodi di insulti e minacce che hanno colpito la

senatrice Liliana Segre secondo Nardini: “È inaccettabile che una figura

straordinaria come la senatrice Segre abbia dovuto rinunciare a partecipare

a una manifestazione perché stanca dei messaggi di odio antisemita.

Dobbiamo rifiutare con grande determinazione ogni forma di antisemitismo,

soprattutto in questo momento storico. Sono tra coloro che hanno criticato

duramente, senza sconti, il governo Netanyahu per la strage compiuta dopo

l’orribile e ingiustificabile attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ma non

possiamo accettare che la ferma condanna delle azioni di un governo si

mescoli a una inaccettabile generalizzazione di responsabilità verso

l’intero popolo ebraico, sdogandando un antisemitismo che dobbiamo

rifiutare categoricamente”.

E poi la necessità di arrivare alla pace in Medio Oriente: “Il nostro

dovere è chiedere la pace e speriamo che la difficile tregua che si è

raggiunta in Medio Oriente sia il primo passo verso un vero percorso di

pace, che deve passare per la soluzione di due popoli e due stati”.

Sempre secondo Nardini la Toscana conferma la propria volontà di mettere

al centro la cultura della Memoria ponendo in essere le iniziative più

significative che possano formare i giovani alla consapevolezza: “È

fondamentale ricordare la tragedia della Shoah, la sistematica persecuzione

e deportazione degli ebrei da parte dei nazisti che, in Italia, poterono

contare sulla collaborazione del fascismo, a partire dalla vergogna delle

Leggi razziali firmate proprio in Toscana, a San Rossore. Stiamo facendo

tutto il possibile, insieme al Presidente Giani, per far ripartire il Treno

della Memoria questa primavera. Il treno in questi anni ci è mancato

tantissimo, perché permette alle nostre studentesse e ai nostri studenti

di fare esperienza diretta dell’orrore che è stato, affinché non sia mai

più”.

“Ricordiamo anche la persecuzione e deportazione delle persone con

disabilità e della comunità LGBTIQIA+, dei rom e dei sinti, dei testimoni

di Geova, degli oppositori politici, degli Internati Militari Italiani e di

tutte e tutti coloro che il nazifascismo eliminò- ha concluso Nardini- È

importante che le ragazze e i ragazzi apprendano la lezione della storia,

per diventare sentinelle di Memoria, come li ha definiti la senatrice

Segre, e proteggere il nostro presente e il nostro futuro. Insieme dobbiamo

mantenere la promessa ancora non mantenuta che l’umanità fece a se stessa

all’indomani della liberazione dei campi di sterminio e della Seconda

guerra mondiale: mai più”.