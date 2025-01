Consiglio Comunale di Cervia 30 gennaio ore 20.00.

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Prot. n. cfr metadati associati alla registratura

Fasc. 2025/2.3/1

Ufficio: Segreteria Generale

Ai Signori Consiglieri Comunali

E p.c.

– Al Segretario Generale

– Agli Assessori Comunali

– Ai Revisori dei Conti

Oggetto: Convocazione seduta di Consiglio Comunale

Il Presidente

Firmatario: SAMUELE DE LUCA

COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO

Cervia, 24/01/2025

Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento del Consiglio Comunale

Visto l’art. 4 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica

e trasmissione in streaming

CONVOCA

la riunione del Consiglio Comunale per il giorno di

GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2025 ALLE ORE 20:00

con modalità di svolgimento mista, in presenza e in videoconferenza,

e in prima convocazione per la trattazione degli argomenti di cui all’allegato ordine del

giorno.

Distinti Saluti.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. De Luca Samuele

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

e rispettive norme collegate

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente del Consiglio al Consiglio Comunale e preliminari di

seduta:

Approvazione verbali delle sedute consiliari del 26/11/2024 e del 19/12/2024

Punti all’o.d.g.:

Relatore

Oggetto

Presidente

SAMUELE DE LUCA

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO

Vice Sindaco

GIANNI GRANDU

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’UFFICIO X – AMBITO

TERRITORIALE DI RAVENNA, LA PROVINCIA DI RAVENNA,

L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA “COMITATO

TERRITORIALE C.S.I. DI RAVENNA – APS” E I COMUNI/UNIONI

DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE

DELL’ATTIVITA’ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E

PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – APPROVAZIONE

Assessore

MICHELA BRUNELLI

NULLA OSTA AL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN

DEROGA ALL’ART. 8.6, COMMA 1 DELLE NORME DI PUG,

SECONDO IL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 14 DEL

D.P.R. 380/01 E ART. 20 DELLA L.R. 15/2013, PER LA

REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE, AI FINI DEL

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, IN

FABBRICATO RICETTIVO DENOMINATO HOTEL WALLY A

CERVIA, VIA LUNGOMARE G. DELEDDA 64

Assessore

MICHELA BRUNELLI

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI

TRA IL COMUNE DI RAVENNA E IL COMUNE DI CERVIA PER

L’ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO SU PRATICHE

SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO DEL COMUNE DI

CERVIA

Assessore

FEDERICA BOSI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:

MODIFICHE

Firmatario: SAMUELE DE LUCA

COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE