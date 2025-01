(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Sicurezza – La Lega replica a Romano (PD)

Corbetta (Lega): “Il Pd mistifica la realtà. Noi in piazza per spiegare

nostre proposte nel DL sicurezza. Lega difende chi difende gli italiani”

“Come al solito il consigliere regionale del PD Paolo Romano mistifica la

realtà, com’è usanza del suo Partito”. Così il Capogruppo del Carroccio a

Palazzo Pirelli, Alessandro Corbetta, replica a Paolo Romano del PD.

“È il caso di spiegare a Romano che la Lega va in piazza, sabato 25 e

domenica 26 gennaio a sostegno delle forze dell’ordine, proprio per

spiegare ai lombardi quali sono le nostre proposte contenute nel DL

sicurezza che chiaramente vogliamo che venga approvato a Roma il prima

possibile. Proprio martedì scorso abbiamo portato in aula una mozione che

chiede più tutele alla forze dell’ordine e la Lega è la forza politica che

da sempre si è contraddistinta per proposte e risultati in termini di

sicurezza.”. “Noi difendiamo chi difende gli italiani, non si può dire lo

stesso delle forze politiche di sinistra. Da Romano, invece, assistiamo

alla solita campagna faziosa; sarebbe meglio che si dedicasse ad altro, se

questo è il livello di battaglia politica del suo Partito”, conclude

Corbetta.