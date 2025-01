(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 NUOVI INCENTIVI PER IL SUD, RAPANI (FDI): IL GOVERNO MELONI PUNTA SUL RILANCIO DELLE PMI DEL MEZZOGIORNO

“Il Governo Meloni dimostra ancora una volta la sua attenzione verso il Mezzogiorno” – afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani – il recente decreto, firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e destinato a incentivare gli investimenti innovativi e sostenibili nelle micro, piccole e medie imprese, rappresenta un’ulteriore spinta per l’economia del Sud Italia. Con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 300 milioni di euro, il decreto mira a promuovere la transizione tecnologica e digitale delle aziende, favorendo l’adozione di tecnologie all’avanguardia e interventi legati alla sostenibilità ambientale. Particolare attenzione è riservata alle regioni meno sviluppate, tra cui Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Molise e Sardegna, dove si concentra il 100 per cento delle risorse. Questo intervento – aggiunge Rapani – rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare il tessuto produttivo del Sud, creando nuove opportunità di crescita per le PMI e orientandole verso una competitività basata sull’innovazione e sul rispetto dell’ambiente”. Il decreto è coerente con il programma ‘Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027’, sostenuto dall’Unione Europea. Le agevolazioni prevedono contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per coprire fino al 75% delle spese ammissibili, con particolare attenzione a progetti che favoriscono l’efficienza energetica, l’economia circolare e l’integrazione delle tecnologie digitali. Le imprese potranno accedere ai fondi attraverso una procedura semplificata a sportello, garantendo una rapida distribuzione delle risorse. E’ di grande rilievo l’importanza strategica dell’iniziativa per creare un ecosistema imprenditoriale più competitivo e sostenibile nel Sud Italia: L’impegno del Governo è chiaro: offrire strumenti concreti per il rilancio del Mezzogiorno e valorizzare il potenziale delle nostre PMI. Un segnale forte, che conferma la volontà di sostenere il tessuto produttivo meridionale in un momento importante per l’economia nazionale”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica