(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 GOVERNO, MATERA (FDI): BENE FOTI SU LINEE PROGRAMMATICHE EUROPEE

“Grazie all’azione del ministro per le politiche europee Tommaso Foti il governo sta lavorando bene sulle linee programmatiche europee. Basti pensare che al 31 dicembre 2024 gli obiettivi del Pnrr raggiunti dall’Italia sono 337, pari al 54 per cento del totale di

621. E’ ora necessario proseguire in questa direzione per attuare le riforme che sono il secondo pilastro su cui si regge il Pnrr”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, capogruppo Fdi in Commissione politiche europee a Palazzo Madama.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica