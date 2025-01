(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Aviaria: Cia, piano d’azione contro escalation e protocollo vaccinale per

tutelare filiera

Le misure concordate alla riunione al Ministero della Salute. Forte spinta della Confederazione

sui vaccini a difesa di un settore da oltre 7 mld

Roma, 23 gen – Un piano d’azione mirato contro l’influenza aviaria, considerata

l’escalation delle ultime settimane con 54 focolai attivi nel Nord Italia, e la messa in atto di un

piano vaccinale specifico, fortemente sostenuto dalla Confederazione. Questi i risultati della

riunione in materia al Ministero della Salute con tutti gli attori della filiera avicola, in primis Cia-

Agricoltori Italiani.

L’influenza aviaria rappresenta una minaccia crescente e rischia di mettere in pericolo un

settore che vale oltre 7 miliardi di euro in Italia (5,3 miliardi per le carni e 2 miliardi per le uova),

conta 64.000 addetti ed è totalmente autosufficiente (al 105,5%).

Per questo, Cia ha chiesto da subito l’attuazione di provvedimenti concreti e tempestivi per

proteggere gli allevamenti e garantire la sicurezza alimentare, proponendo soprattutto l’avvio di

un piano vaccinale nazionale. “Si tratta di una misura fondamentale per difendere il nostro

patrimonio zootecnico e garantire la sostenibilità del comparto avicolo -ha detto il presidente di

Cia, Cristiano Fini-. Un intervento preventivo che deve affiancare e integrare le rigorose misure di

biosicurezza negli allevamenti”.

Nel dettaglio, il piano d’azione concordato includerà una serie di interventi coordinati tra

autorità sanitarie, operatori del settore e organizzazioni di categoria, con l’obiettivo di contenere

l’influenza aviaria e garantire un intervento rapido in caso di focolai. Quanto al piano vaccinale,

prevederà una stretta collaborazione con gli enti preposti alla salute animale e alle politiche

veterinarie, con una particolare attenzione alla formazione degli allevatori e alla gestione dei

rischi sanitari da parte del Centro di referenza nazionale.

“Oggi -ha commentato Fini- possiamo dire che stiamo facendo un passo importante verso

la protezione degli allevamenti e la salvaguardia della salute pubblica”.