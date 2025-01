(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 UE: NEVI, “VOGLIAMO CHIAREZZA SU SOVVENZIONI A LOBBY GREEN”

“Vogliamo chiarezza su quello che è emerso dalla inchiesta del Telegraaf. Abbiamo sempre combattuto le eco follie della sinistra europea di cui quella italiana è stata complice. FI lavora intensamente a invertire la rotta in questa legislatura. Per noi l’agricoltura è un pilastro essenziale dello sviluppo economico del Paese e continueremo a combattere affinché ci sia certamente una attenzione alla sostenibilità ambientale delle produzioni ma accanto a questo occorre che vi sia anche la sostenibilità economica e sociale delle misure messe in campo dall’UE”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia.

