(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 UCRAINA, CIABURRO (FDI): IL MONDO È CAMBIATO, L’IMPEGNO PER LA PACE NO

“L’audizione del Ministro Crosetto tenuta alla Camera questa mattina è una lezione di geopolitica per tutti noi. In pochi anni il mondo è cambiato totalmente, in questi mesi il quadro politico globale è stato stravolto, con mutamenti costantemente in corso, che ci pongono senza dubbio nuove sfide anche su come approcciare le emergenze e concepire la difesa dei nostri principi. Proprio sull’idea di difesa di un principio si basa la proroga dell’autorizzazione di cessione di mezzi e materiali a Kiev, la difesa di un principio di pace e giustizia che non dobbiamo mai dimenticare, poiché è la scintilla stessa delle nostre moderne libertà. Ringrazio il Ministro Crosetto per l’impegno intensamente profuso per la nostra Nazione, il Parlamento e la maggioranza faranno la loro parte”. Così in una nota Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia e Vicepresidente della Commissione Difesa alla Camera.

