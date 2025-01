(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

Nuovi investimenti sostenibili per le PMI dell'Emilia-Romagna grazie ai Basket Bond e alla garanzia della Regione: pronti 100 milioni da BPER e Cassa Depositi e Prestiti

Il Vicepresidente Colla: “Un sostegno concreto per le imprese che potranno accedere a finanziamenti a condizioni economiche concorrenziali per realizzare progetti di crescita legati alla riqualificazione energetica e all’economia circolare”

All’emissione iniziale da 8,3 milioni partecipano due aziende del territorio, Tecnomeccanica S.p.A. ed Eco Demolizioni S.r.l. Società Benefit

Bologna, 22 gennaio 2025 – Facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna a fonti di finanziamento alternative ai canali tradizionali del credito e accompagnarle in un percorso di crescita sostenibile. Sono questi i principali obiettivi del nuovo programma di Basket Bond Emilia-Romagna del valore complessivo di 100 milioni di euro, promosso da BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). “Garante” dell’operazione, la Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa, che si concluderà ad aprile 2026, prevede una prima emissione da 8,3 milioni a cui partecipano due società del territorio selezionate anche attraverso l’attività di promozione e supporto da parte di Confindustria Emilia-Romagna e Confindustria Romagna: Tecnomeccanica S.p.A. ed Eco Demolizioni S.r.l. Società Benefit. Attraverso questa operazione, le due aziende potranno dare attuazione ai rispettivi progetti di sviluppo sostenibile.

Lo strumento è caratterizzato da una durata più lunga rispetto alle tradizionali scadenze (i titoli potranno avere una durata fino a 8 anni comprensivi di un preammortamento fino a 24 mesi), regole meno stringenti sul fronte delle coperture e interessi ridotti grazie anche al sostegno della garanzia della Regione Emilia-Romagna.

“Il programma di Basket Bond – commenta il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla – beneficia della garanzia pubblica fornita dal Fondo di Garanzia Minibond Emilia-Romagna, finanziato con risorse pubbliche europee – Pr Fesr 2021-2027 – e in grado di coprire fino al 100% delle perdite entro il limite massimo della garanzia concessa. Le imprese potranno dunque accedere a finanziamenti a condizioni economiche concorrenziali, per supportare progetti di crescita legati alla riqualificazione energetica e all’economia circolare”.

“Questa operazione si inserisce nell’ampio ventaglio di soluzioni finanziarie che BPER offre alle imprese italiane- aggiunge Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di Bper-, anche mediante prodotti innovativi che permettono alle aziende di accedere al mercato dei capitali con modalità semplificate. Questa emissione, strutturata insieme a CDP, consente di offrire liquidità a condizioni competitive e con una durata media superiore a quanto normalmente in uso sui finanziamenti bancari a medio lungo termine di natura chirografaria”.

Andrea Nuzzi, responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP, ha commentato: “Insieme alla Regione e a Bper Banca, abbiamo lanciato un’importante iniziativa a favore delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna che intendono intraprendere un percorso di crescita affidandosi agli strumenti della finanza alternativa. Un’occasione per accedere a nuove risorse a condizioni maggiormente favorevoli e con durate tipicamente più lunghe rispetto alle tradizionali forme di credito. Attraverso questa operazione, CDP conferma la vicinanza al territorio e la propria posizione di leadership nel mercato dei Basket Bond”.

All’interno del programma BPER Banca e CDP investiranno dunque in minibond emessi da piccole e medie imprese che intendano finanziare i propri progetti di sviluppo sostenibile utilizzando un canale alternativo a quello creditizio.

L’investimento nel Basket di minibond verrà effettuato da una società veicolo, Special Purpose Vehicle (SPV), che a sua volta emetterà titoli che saranno acquisiti appunto da BPER Banca e CDP in quote paritetiche.