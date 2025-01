(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

Non si può vietare l’inferriata in condominio se è per sicurezza

E’ nulla la delibera adottata dall’assemblea di condominio che imponga la rimozione dell’inferriata installata per motivi di sicurezza a protezione di un alloggio in quanto incide sui diritti individuali del condomino (Tribunale di Catania n. 121 pubblicata l’8 gennaio 2025 -1).

I giudici hanno infatti chiarito che la nullità di una delibera si verifica in specifici casi tra cui: a) se incide su diritti esclusivi dei condòmini senza il rispetto delle competenze assegnate dall’articolo 1135 Codice civile; b) se riguarda oggetti impossibili o contrari all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative; c) se interferisce con la proprietà esclusiva di un condomino senza che tale intervento rientri nelle prerogative assembleari.

Nel caso trattato, la delibera di rimozione dell’inferriata è stata considerata come una ingerenza non autorizzata sui diritti di proprietà esclusiva. Non trattandosi di un intervento sulle parti comuni la delibera è stata ritenuta nulla. Ciò è coerente con la giurisprudenza consolidata secondo la quale è nulla la delibera che incide sui diritti individuali e sulla proprietà esclusiva se non rispetta i limiti delle competenze assembleari (Cass. 9839/2021).

