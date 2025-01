(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 GIUSTIZIA, RASTRELLI (FDI): CON RIFORMA NORDIO ITALIA TORNA AD ESSERE STATO DI DIRITTO

“Con la riforma Nordio l’Italia torna ad essere uno Stato di diritto. Sui temi della giustizia, il Governo ha realizzato interventi legislativi ed ordinamentali che hanno consentito all’Italia di risollevarsi. In primo luogo, con gli sforzi normativi sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata, con un ’impegno del governo nel contrasto alla mafia forte, duraturo e incondizionato. E poi con provvedimenti che hanno ottenuto i riconoscimenti della Commissione Europea che – nel valutare il settore chiave dei sistemi giudiziari – ha promosso l’Italia sotto tutti i parametri valutativi, definendola lo Stato membro più efficace d’Europa. Ed infine va il plauso al Governo per una riforma che – separando la magistratura requirente da quella giudicante – costituisce l’unico mezzo per ottenere un Giudice forte, autorevole e indipendente: una riforma che dunque non ha nulla di punitivo ma che intende garantire a tutti i cittadini un sistema penale moderno e funzionale, rispettoso delle garanzie di libertà sancite nella nostra Costituzione. La nuova strada è finalmente tracciata, ed indietro non si torna. Fratelli d’Italia – anche sui temi della giustizia – resta alfiere del rinnovamento necessario di cui l’Italia ha assoluto bisogno”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

