(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 FISCO, PIRRO (M5S): TRUMP TAGLIA TASSE? SI’, AI SUOI AMICI TECNOMILIARDARI

NOTA STAMPA

NOTA STAMPA

FISCO, PIRRO (M5S): TRUMP TAGLIA TASSE? SI’, AI SUOI AMICI TECNOMILIARDARI

Roma, 22 gennaio. “Ci erano voluti anni per raggiungere un accordo in sede Ocse per una global minimum tax del 15% sulle multinazionali, peraltro aliquota sin troppo timida per una reale redistribuzione fiscale internazionale. Ma almeno era un primo passo. Poi arriva Donald Trump e tra i primi atti ritira gli Stati Uniti proprio dall’accordo, restituendo su un piatto d’argento il favore ai suoi amici sostenitori, da Elon Musk in giù. Quindi Trump ha senz’altro diminuito le tasse, ma tra un saluto futurista e l’altro ha cominciato a diminuirle ai tecnomiliardari. E pazienza se, come ci ha detto nei giorni scorsi Oxfam, nel 2024 la ricchezza dei miliardari è cresciuta in termini reali di 2mila miliardi di dollari, pari a circa 5,7 miliardi di dollari al giorno, un ritmo tre volte superiore rispetto all’anno precedente”. Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle