Oggetto: comunicato stampa

Domenica 26 gennaio i sapori del trentino al Circolo

Albinetano

ALBINEA (22 gennaio 2024) – Prosegue l’attività dell’Associazione di giovani

Albinea Live per vivacizzare il paese e valorizzare alcuni importanti luoghi di

ritrovo, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dopo aver trasformato il Circolo Albinetano in un’enorme aula studio, sempre

al circolo di via Caduti per la Libertà 12, domenica 26 gennaio, a partire dalle

ore 18, si partirà con gli apericena a tema “regioni d’Italia”. Il primo in

programma sarà l’aperitivo trentino a base di spatzle, canederli e spicchi

bavaresi farciti abbinati a un calice di vino. Per chiudere ci saranno anche

strudel e brulè di mele caldi.

Marco Barbieri