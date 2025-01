(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 Ue, Squarta (FdI-Ecr): “Regolamentazione digitale non deve imporre pensiero unico”

“Il Digital Services Act poteva essere un passo cruciale per equilibrare il mercato digitale, tutelare i cittadini e garantire opportunità alle piccole e medie imprese in un contesto dominato dai Big Tech. Tuttavia, le recenti interpretazioni delle sue disposizioni, dimostrano come il confine tra regolamentazione e imposizione di narrazioni univoche possa diventare sempre più labile.

Mi chiedo dunque: garantire un ambiente online equo e sicuro significa necessariamente favorire dinamiche di controllo eccessivo troppo simili alla censura?

E’ quanto ha affermato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- ECR, Marco Squarta, intervenendo oggi a Strasburgo.

“La libertà di espressione è un principio non negoziabile e combatteremo con ogni tentativo di trasformare la regolamentazione digitale in uno strumento per imporre un pensiero unico o soffocare opinioni scomode.

È essenziale dunque essere un faro di equilibrio tra innovazione e libertà, guidando la trasformazione digitale ma senza cedere a derive centralizzatrici. Solo così potremo costruire un futuro digitale che tuteli i nostri valori fondamentali e affermi allo stesso tempo la leadership globale dell’Europa.”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica