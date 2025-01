(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 LAVORO. COPPO(FDI), PD CONTRARIO AD ATTUARE L’ART.46 DELLA COSTITUZIONE, NOI ANDIAMO AVANTI.

“Con il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa, Fratelli d’Italia realizza un principio costituzionale a lungo ignorato. La proposta, nata dall’iniziativa della Cisl, è stata potenziata con ulteriori risorse per renderla concreta. La sinistra, invece, continua a opporsi senza ragioni valide, dimostrando ancora una volta che il loro impegno per i lavoratori è pura propaganda. In pochi anni, il Governo Meloni ha fatto più per i lavoratori di quanto il Pd abbia mai realizzato in un decennio”. Lo afferma Marcello Coppo, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Lavoro.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati