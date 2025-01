(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 Bonelli: Meloni doveva fare la guerra in tutto il globo terracqueo ai

trafficanti ma li libera

“Meloni non doveva fare la guerra in tutto il globo terracqueo ai

trafficanti di esseri umani e arrestarli? Oggi invece ha liberato il

trafficante e torturatore libico Almasri Habish e lo ha rimandato in Libia,

nonostante un mandato di arresto della Corte penale internazionale. Che

vergogna Giorgia Meloni”.

Lo dichiara il coportavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS

Angelo Bonelli.

