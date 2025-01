(ARC) Infrastrutture: Amirante, sabato 25 riapertura passo Monte Croce

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 L’assessore incontra comunit? Carinzia: entro l’anno scelta

definitiva sul futuro assetto viabilit? transfrontaliera

Pordenone, 21 gen – “Nel corso dell’incontro pubblico

organizzato in Carinzia abbiamo illustrato qual ? stata la

dinamica della grave frana a Passo Monte Croce Carnico nel

dicembre 2023, qual ? stato l’intervento di ripristino attuato e

quali saranno le condizioni che porteranno alla riapertura della

strada (con limitazioni in termini di orari e con modalit? di

senso unico alternato) a partire da sabato prossimo e in maniera

completa verso la met? del mese di aprile. Inoltre, c’? stato un

confronto sui progetti per il futuro assetto della viabilit?

transfrontaliera su quel territorio”.

A riferirlo l’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio, Cristina Amirante, a margine del suo intervento

durante un incontro organizzato a Kotschach-Mauthen (Carinzia) e

trasmessa su Orf Radio K?rten in merito alla situazione seguita

alla grave frana del dicembre 2023 e alle future scelte che

riguardano la viabilit? transfrontaliera di Passo Monte Croce

Carnico. Tra le altre autorit? locali era presente anche il

vicegovernatore della Carinzia, Martin Gruber.

L’assessore regionale – rispetto alle tre alternative

individuate, una variante esterna con due possibili tracciati,

una variante di traforo di base e una variante di traforo in

quota – ha evidenziato: “Le tre soluzioni progettuali sono tutte

fattibili e sono frutto di un considerevole lavoro tecnico che

rende dati oggettivi di valutazione e il cui processo di studio ?

stato dall’inizio sviluppato in maniera condivisa con tutti gli

enti competenti quali il Land Carinzia, il ministero dei

Trasporti e l’ente gestore Anas, allargando certamente la platea

ai territori coinvolti”.

“Sulla futura viabilit? transfrontaliera di Passo Monte Croce

Carnico la Regione – ha ribadito l’esponente della Giunta – non

ha una variante preferita tra le tre ipotesi che vengono

considerate. Il nostro obiettivo ? trovare e scegliere il

progetto preferito dai territori, sia quello del Friuli Venezia

Giulia sia quello confinante austriaco della Carinzia, in

un’ottica condivisa e di partecipazione. L’obiettivo ? quello di

avere una soluzione che risponda ai requisiti della massima

sicurezza e percorribilit? in tutti i periodi dell’anno riducendo

i rischi di chiusura in particolare d’inverno, e che rispetti le

economie a forte vocazione turistica delle comunit? locali anche

evitando l’aumento dei mezzi pesanti che non sono interessati a

un traffico locale”.

“Esigenze e condizioni che sono state rappresentate in maniera

prevalente anche nel corso dell’incontro con la comunit?

carinziana – fa sapere Amirante -. Il percorso per la scelta

progettuale proseguir? con i confronti previsti in tutte le sedi,

ma entro quest’anno – questo ? l’auspicio che la Regione si ?

posta con il Land della Carinzia – sar? presa la decisione sulla

soluzione da adottare e da finanziare attraverso gli interventi a

tutti i livelli, dall’Unione europea a quello dei Governi di

Italia e Austria e con l’impegno delle due Regioni al fine di

realizzare l’importante opera strategica”.

