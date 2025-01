(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 **Linea tranviaria Campi Bisenzio-Prato, conferenza stampa martedì 21

gennaio ore 13:00**

/Scritto da Redazione, lunedì 20 gennaio 2025 alle 13:30/

Alle ore 13:00 di domani, martedì 21 gennaio, nella sala Pegaso di Palazzo

Strozzi Sacrati a Firenze, si terrà la conferenza stampa in merito al

progetto della linea tranviaria da Campi Bisenzio a Prato.

Vi prenderanno parte il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore

a infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, la sindaca di Prato Ilaria

Bugetti e il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri.

