Lettera al direttore: Replica del canale di Notizie massoniche italiane su funzionamento Loggia massonica transnazionale Flos Mundi

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

Gentile Direttore,

La ringrazio a nome di “Notizie massoniche italiane” per la Sua disponibilità ad ospitare questo intervento, volto a chiarire alcuni aspetti legati al funzionamento della Loggia massonica transnazionale Flos Mundi. Aspetti da noi denunciati sul nostro Canale Telegram, che riteniamo meritevoli di attenzione da parte delle autorità competenti.

Il caso nasce da un nostro approfondimento sulla Massoneria maltese, che costituisce un unicum nel panorama massonico internazionale.

La Gran Loggia Sovrana di Malta, la SGLoM, figlia della Gran Loggia d’Irlanda, è costituita in netta prevalenza da cittadini non maltesi. E per quanto riguarda la Loggia transnazionale Flos Mundi, in nettissima prevalenza da italiani, per lo più provenienti dalle Regioni Calabria e Sicilia.

Pertanto, l’affermazione a Lei riferita che si tratti di una Loggia costituita al 90% da soggetto sardi è destituita di ogni fondamento.

Secondo le nostre informazioni i sardi affiliati alla Flos Mundi sarebbero non più di una decina, su un piedilista che abbiamo stimato essere di circa 200/300 affiliati. Un numero veramente ragguardevole.

Questa Loggia, di fatto italiana, sotto l’ombrello maltese e inglese (dato dal riconoscimento della SGLoM da parte della Gran Loggia Unita di Inghilterra), opera in tutta l’Europa dell’Est e l’Italia meridionale, con Tornate operative (tra le altre) a Praga, 18 e 19/05/2019, a Tirana, 16/05/2020, a Bucarest, 19/05/2023 e in Svizzera, a Lugano, 31/05/2024, ma soprattutto, per quanto ci riguarda, in Italia, a Ragusa, il 27/09/2024, e a Palmi, il 23.03.2024. Con diffuse e sostanziose affiliazioni in loco (9 a Tirana, ben 17 a Palmi…).

Il tutto documentato dal materiale integrale che Le alleghiamo.

La particolarità di questa Loggia transumante, che abbiamo potuto appurare da documentazione a nostre mani, è che il piedilista è secretato; in possesso esclusivamente del Maestro Venerabile di Loggia, del Segretario e del Gran Maestro della SGLoM, Mr. Simon Cusens.

Questo piedilista secretato non viene rilasciato neppure agli stessi affiliati alla Loggia Flos Mundi, neppure a seguito di loro specifica richiesta, in quanto si adducono al rifiuto motivi di privacy. Il che è quantomeno ridicolo, alneno per tutti quelli che sanno come funzionano le cose all’interno di una qualsiasi Loggia massonica, in tutto il mondo.

La problematica, a nostro avviso, non è tanto quella riscontrabile quando questi “fratelli” si riuniscono nei Balcani, nei Carpazi o a Lugano, quanto allorché la Flos Mundi si riunisce operativa in Italia, sotto l’egida del Grande Oriente d’Italia, nei Templi massonici del Grande Oriente d’Italia, che in questo modo non può verificare, stante la segretezza del piedilista della Flos Mundi, chi veramente faccia parte di questa Loggiavtransnazionale, che vede figurare tra i suoi Ufficiali anche un certo Tommaso Lentini (come “Mentore”), che ci risulta implicato, poco più di dieci anni or sono, nell’operazione di polizia giudiziaria, di contrasto alla ‘Ndrangheta, denominata “Saggezza”.

Ci siamo chiesti se il fatto di far operare in propri Templi massonici la Flos Mundi non costituisca per il G.O.I., e per il suo Legale Rappresentante, violazione della Legge Spadolini-Anselmi sulle società segrete.

Questo perché reputiamo grave che il Grande Oriente d’Italia faccia entrare a casa propria una Loggia che non possa fornire le necessarie garanzie circa la legittima appartenenza dei “fratelli” affiliati al circuito della Massoneria Regolare.

Non potendo verificarne il piedilista, infatti, chi ci assicura che non facciano parte della Loggia transnazionale Flos Mundi personaggi espulsi dalla Massoneria Regolare? O peggio iniziati “all’orecchio del Venerabile” o “sulla spada”?

Sono domande che attendono risposte concrete, poiché lo scandalo che abbiamo rilevato ha proporzione internazionale, anche per il giro economico, legato alle iniziazioni, che la Flos Mundi ha messo su per l’Europa (soprattutto dell’Est).

Ci piacerebbe anche sapere cosa ha da dire il Gran Cancelliere inglese Paul Engeham su questo argomento, e secreputi un tale circo degno della Massoneria inglese più tradizionale.

Notizie massoniche italiane