(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 *Cittadinanza: Majorino (PD), a referendum daremo battaglia per estendere

diritti *

Dichiarazione di Pierfrancesco Majorino della segreteria del Partito

Democratico, responsabile Immigrazione

“Sul referendum sulla cittadinanza daremo battaglia nel nome

dell’estensione dei diritti e per superare una legislazione particolarmente

arretrata. Si tratta di un referendum promosso da un vasto arco di

soggetti, tra cui numerose associazioni dei nuovi cittadini, persone a cui

per troppo tempo è stata tolta la voce. Lotteremo al loro fianco”. Così in

una nota Pierfrancesco Majorino della segreteria del Partito Democratico,

responsabile Immigrazione.

