(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 Bonelli. “Meloni tradisce l’Europa: unica leader europea in ginocchio da

Trump”

“In qualità di rappresentante dell’opposizione e di cittadino italiano,

non posso che esprimere disappunto di fronte alla scelta della Presidente

del Consiglio, Giorgia Meloni, di recarsi negli Stati Uniti per partecipare

al giuramento di Donald Trump: unica leader europea presente oggi a

Whashington. Una decisione che, a mio avviso, solleva serie domande sulle

priorità del nostro governo. È difficile comprendere come la Premier possa

giustificare la sua presenza a Washington, definendolo un’opportunità per

“rafforzare relazioni su sfide globali”, mentre al contempo ignora

completamente il fatto che Ursula von der Leyen, Presidente della

Commissione Europea e rappresentante di un’istituzione chiave per l’Italia,

non sia stata nemmeno invitata. Questo episodio non è solo un segnale

preoccupante per i rapporti tra Italia ed Europa, ma rappresenta anche uno

schiaffo alla nostra stessa posizione all’interno dell’Unione Europea, che

dovrebbe essere una delle nostre priorità fondamentali.” Così Angelo

Bonelli co-portavoce di Europa Verde e Parlamentare di AVS

“Mi domando quale sia il messaggio che l’Italia voglia inviare al mondo. È

forse quello di distanziarsi dall’Europa, preferendo inseguire nostalgie

sovraniste e alleanze con leader divisivi come Trump? Questo comportamento

rischia di isolare il nostro Paese in un momento storico in cui, al

contrario, sarebbe fondamentale rafforzare i legami con i nostri partner

europei per affrontare le grandi sfide globali: il cambiamento climatico,

la crisi energetica e i diritti umani. Il governo Meloni sembra sempre più

intenzionato a perseguire una linea ideologica che non tiene conto né degli

interessi strategici dell’Italia né di quelli della collettività europea”.

conclude Bonelli,

