(ARC) Salute: Riccardi, rete oncologica obiettivo primario

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 L’assessore nell’incontro con i sindacati ha anche ribadito che

non ci sar? alcun aumento del tetto per il privato accreditato

Trieste, 20 gen – “Il lavoro di programmazione sanitaria per

il 2025, in un contesto di oggettivo aumento delle risorse, ?

stato svolto basandosi su quattro strumenti: la pianificazione

della rete ospedaliera, le linee di gestione, la legge di

stabilit? e le nomine dei vertici delle aziende. In questo quadro

si inserisce l’obiettivo della rete oncologica regionale, che il

Friuli Venezia Giulia attende da trent’anni, per offrire la

miglior risposta di cura ai cittadini”.

Lo ha detto oggi a Palmanova l’assessore regionale alla Salute

Riccardo Riccardi a margine di un incontro con le sigle sindacali

di Cgil, Cisl e Uil in ordine alla programmazione regionale

sanitaria e gli obiettivi del 2025.

Come ha spiegato l’assessore, partendo dalla rete oncologica, il

Friuli Venezia Giulia ? una delle poche regioni d’Italia a

esserne priva, e questa rete comprende un percorso di presa in

carico in cui, lo ha affermato Riccardi replicando a qualche

osservazione, la chirurgia incide per una percentuale del due per

cento. Da qui l’improrogabilit? del tema, che va affrontato in

un’ottica di condivisione con gli operatori.

In relazione alle nomine delle Aziende, in particolare per la

parte del Friuli Occidentale, la scelta testimonia la volont? di

rafforzare il Cro di Aviano come centro oncologico d’eccellenza

aprendosi agli altri territori della regione. “Nessuna ‘fusione’

quindi, ma una vera e propria azione di rilancio”.

“Sul fronte del rapporto con il privato accreditato, l’assessore

? stato chiaro: ‘Non prevediamo un aumento del tetto che comunque

ci vede tra le regioni che utilizzano di meno questo strumento”.

E proprio sul tema dell’oncologia, Riccardi ha chiarito che

l’obiettivo ? quello di raggiungere una gestione al cento per

cento del pubblico, restituendo allo stesso servizio pubblico le

attivit? con il privato”.

“? stato poi affrontato il punto chiave del personale, anche in

vista degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, e nello specifico quello delle sei Case di Comunit?

che apriranno nel 2025. Proprio nell’ottica di una

riorganizzazione, l’assessore ha garantito il coinvolgimento

delle rappresentanze sindacali”.

“Il nostro problema – ha concluso Riccardi – non sono le risorse,

ma spenderle meglio, in una logica in cui il baricentro

dell’offerta sanitaria non pu? essere soltanto l’ospedale, poich?

il bisogno sociale e, quindi, la domanda di servizi territoriali

sta crescendo. In questa direzione saranno destinati importanti

investimenti ed una presenza maggiore sul territorio con una

necessaria riorganizzazione della risposta alla non

autosufficienza”.

ARC/GG/al

201819 GEN 25