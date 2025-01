(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Treni: Iezzi (Lega), coincidenze inquietanti, qualcuno cerca di fermare Salvini?

Roma, 19 gen. – “Ieri nel padovano, oggi a Roma, domani invece? Dove ci dobbiamo aspettare il prossimo tentativo di danneggiamento alla rete ferroviaria? Stanno emergendo elementi in queste ore che fanno pensare a inquietanti coincidenze. C’è qualcuno che mette a rischio la sicurezza dei viaggiatori in nome di una battaglia politica contro Salvini? Auspichiamo sia fatta chiarezza velocemente e che il Ministro Salvini possa riferire in aula al più presto”.

Così in una nota il deputato della Lega Igor Iezzi.