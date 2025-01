(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Gruppi opposizione: “dal sindaco giustificazioni troppo vaghe sul tema delle barriere architettoniche”

Lucca, 19 gennaio 2025 – Sono le consigliere i consiglieri comunali del centrosinistra lucchese (PD, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca civica-VOLT-Lucca popolare, LibDem) a commentare la scelta del Comune di Lucca di non partecipare al bando della Regione Toscana per abbattere le barriere architettoniche.

“Prevedere l’accessibilità per le nuove realizzazioni non è sufficiente. È appena il minimo, imposto, peraltro, da leggi nazionali e regionali. Quello che serve è una politica attiva per l’eliminazione e la ristrutturazione dei luoghi pubblici, con l’obiettivo di renderli accessibili a tutti. Un ottimo strumento in tal senso, lasciato in eredità dal centrosinistra, è il PEBA, il Piano Abbattimento delle Barriere Architettoniche, uno degli allegati al Piano Operativo, che contiene l’analisi e le proposte di intervento per intervenire in centro storico”.

“Il Piano prevede una serie di interventi suddivisi in lotti e in ordine di priorità. Ora che il Piano Operativo è stato approvato, chiederemo all’amministrazione comunale di riferire in Consiglio, tramite un’interrogazione, tempi e modalità della sua applicazione”.

“È netta la sensazione di un calo di sensibilità nei confronti del tema dell’accessibilità. Pensiamo all’abbandono del tavolo per l’inclusione, uno strumento pratico e funzionale con cui il Comune di confrontava periodicamente con le associazioni legate al mondo della disabilità. Dal 2023 non è stato più convocato. Questo disinteresse ha portato a un rapporto conflittuale con il mondo associativo, che, proprio sul PEBA, chiede risposte certe. Recentemente un servizio fondamentale come il ricevimento per l’edilizia privata è stato spostato: da Palazzo Santini, in cui l’accessibilità era garantita da un ascensore, a Palazzo Tucci, che ne è privo, e richiede un appuntamento separato per chi ha problemi di accessibilità”.