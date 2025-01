(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 CRAXI. ROSSO (FI): “GRANDE STATISTA CON VISIONE DI UNA GRANDE ITALIA”

“Bettino Craxi è stato un italiano protagonista della vita politica e della storia italiane, ingiustamente criminalizzato e costretto all’esilio negli ultimi anni della sua vita. A 25 anni dalla sua scomparsa, è doveroso ricordarne la figura istituzionale e ciò che ha rappresentato il leader socialista per l’Italia: uno statista lungimirante, un innovatore in grado di riportare il Paese ad un ruolo di primo piano sullo scenario internazionale. Un leader che ha restituito agli italiani la consapevolezza e la visione di una grande Italia”. Così in una nota Roberto Rosso, senatore di Forza Italia.

