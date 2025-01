(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Craxi: Battilocchio (FI) da Hammamet: tempi maturi per un dibattito su quegli anni

“In Aula giovedì ho ricordato, dai banchi di Forza Italia, Bettino Craxi e la sua formidabile stagione di impegno per il nostro Paese. Oggi, assieme a 30 giovani forzisti del mio territorio, tutti nati dopo il 1994, sono ad Hammamet, come ogni anno, in questo piccolo cimitero cristiano all’ombra della Medina di Hammamet. La presenza ieri del Segretario Tajani e del Presidente La Russa ha mandato un segnale molto chiaro, politico e istituzionale.Le parole del Presidente Mattarella di oggi mi hanno emozionato e spero davvero che contribuiranno a scrivere pagine nuove di storia.

Dopo 25 anni credo siano infatti ormai maturi i tempi per un dibattito franco e scevro da paraocchi ideologici su quella stagione político-mediatico-giudiziaria: Bettino chiese, a testa alta e dal suo scranno parlamentare, di aprire questa riflessione il 3 luglio 1992. Da allora solo silenzio dalla parte sinistra dell’emiciclo che oggi,per il 25’esimo anno consecutivo, è assente qui. Ma mi auguro che le parole del Presidente Mattarella aiutino in questo percorso necessario di approfondimento storico e politico. Ma oggi è il giorno di ricordo per Bettino e la presenza di tanti giovani mi fa ben sperare perché significa che quel seme non è morto, che la Storia, per quanto in molti ci abbiano provato, non può essere cancellata e che le idee del riformismo craxiano troveranno sempre nel nostro Paese terreno fertile. Avanti, dunque, per proseguire quella strada con l’ottimismo della volontà “ ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, ad Hammamet per ricordare i 25 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi con un gruppo di giovani dirigenti di Forza Italia.

