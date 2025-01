Anniversari Borsellino e Chinnici, il ricordo del Presidente Fontana: guida perenne per un agire giusto

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Anniversari Borsellino e Chinnici, il ricordo del Presidente Fontana: guide perenne per un agire giusto

Roma, 19 gen – “A 100 anni dalla nascita di Rocco Chinnici e a 85 anni da quella di Paolo Borsellino, è importante rinnovare il ricordo del loro sacrificio per affermare i valori della legalità, della giustizia, della libertà. Il loro coraggioso impegno, oltre ad avere fornito un apporto decisivo nel contrasto alla criminalità organizzata, è un esempio perenne

di integrità e dedizione, è guida e indirizzo per un agire giusto. La doppia ricorrenza di oggi è anche l’ occasione per tornare a esprimere il nostro ringraziamento per quanto hanno fatto e rivolgere un pensiero affettuoso ai familiari”. Così il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana