FERRARA E LE SUE MERAVIGLIE ALLA FIERA DEL TURISMO DI STOCCARDA: SINDACO:

“CULTURA, NATURA E BUON CIBO I NOSTRI PUNTI FORTI DA FAR CONOSCERE AL

MERCATO ESTERO”. FORNASINI: “PRESENTI PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO

ALL’IMPORTANTE RASSEGNA INTERNAZIONALE”

Stoccarda, 18 gen – Prende il via da oggi, fino al 26 gennaio, la presenza

di Ferrara alla fiera di Stoccarda, la più importante rassegna turistica in

Europa “business to consumer” dedicata alle vacanze, con particolare

attenzione ai viaggi e al tempo libero, alla natura e alla sostenibilità.

Tradizionalmente dedicata al turismo leisure balneare, negli anni ha preso

spazio anche l’offerta dedicata a sport e cicloturismo, enogastronomia,

arte e cultura. Questi ultimi infatti sono i temi centrali di quest’anno,

che l’Emilia-Romagna promuoverà attraverso i prodotti offerti dai 13

operatori regionali dell’incoming tra cui InFerrara presente in

co-marketing con Visit Comacchio nell’ambito del progetto di promo

commercializzazione turistica “Vacanze natura e cultura”.

“Tra le linee di mandato, che presto presenterò alla città, la promozione

del nostro territorio con le sue meraviglie artistiche, naturalistiche ed

enogastrononiche ricopre un ruolo centrale ed essenziale. Apriamo l’anno

con la nostra presenza a questa importante fiera internazionale di settore,

confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale e la volontà di far

conoscere sempre più le differenziate proposte che Ferrara offre sia come

città d’arte e di cultura che come realtà apprezzata da sportivi e amanti

dei viaggi nella natura. L’obiettivo è potenziare la visione di Ferrara

come luogo attrattivo, perfetto in cui poter trascorrere il proprio tempo

libero e le proprie vacanze”, dice il sindaco Alan Fabbri.

“Per il terzo anno di fila Ferrara è presente a CMT di Stoccarda, tra le

più importanti e seguite rassegne fieristiche internazionali dedicate alle

vacanze all’aria aperta. L’obiettivo è promuovere sui mercati di lingua

tedesca le vacanze sul territorio estense, dalla grande città

rinascimentale patrimonio Unesco – a trent’anni dal prestigioso

riconoscimento – alla scoperta dei percorsi immersi nella natura del Delta

del Po. Si consolida pertanto, nella fiera tedesca, anche la partnership

tra Ferrara e la città di Comacchio, per garantire pacchetti turistici e

proposte in tutto il vasto e diversificato territorio ferrarese”,

spiega l’assessore

Matteo Fornasini.

CMT Stuttgart, con oltre 2.100 espositori, è la più importante rassegna

turistica in Europa dedicata a viaggi e tempo libero, natura e

sostenibilità. Presenta annualmente idee per le vacanze nelle più belle

destinazioni di viaggio di tutto il mondo.

La postazione dedicata alle proposte di Ferrara, che includono anche le

prossime mostre a Palazzo dei Diamanti e non solo, è presente all’interno

dello stand organizzato e coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna.

L’offerta di soggiorni tematizzati prevede esperienze di visita modulabili

in base ai diversi target di riferimento: dai percorsi in bicicletta o in

barca per gli amanti della esperienza dinamica dalla città al mare, al

viaggio nei percorsi enogastronomici per gli appassionati di cucina, alle

proposte culturali per chi preferisce godersi appieno la città d’arte.

