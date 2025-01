(ACON) AUTONOMIA. HONSELL (OPEN): CONTRASTARE SCIAGURATA LEGGE CALDEROLI

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(ACON) Trieste, 18 gen – "Oggi a Udine ho partecipato ad un

importante incontro molto partecipato promosso dalla Cgil, dai

comitati contro ogni autonomia differenziata e dall’Anpi, per

pianificare le future attivit? volte a contrastare la sciagurata

legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Come Open Sinistra

Fvg abbiamo sostenuto sin da subito l’azione volta a fermare

questo tentativo di violare il principio di uguaglianza e di

solidariet? alla base della Costituzione italiana”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg Furio Honsell.

“La Corte costituzionale ha riconosciuto quanto andavamo dicendo

da oltre un anno – prosegue Honsell – ovvero che delegare al

governo le quote di partecipazione delle regioni dei tributi

erariali maturati nei territori non ? equo; come non lo ?

delegare il governo a decidere quali sono livelli essenziali

delle prestazioni garantite per tutti. Anche delegare materie e

non funzioni alle regioni crea disparit? e concorrenza al

ribasso”.

“La Corte ha rigettato questi aspetti della norma, ma noi

riteniamo che solo la completa abrogazione della legge leghista

possa mettere al sicuro nel nostro paese il diritto di avere

diritti uguali per tutti. Continueremo pertanto la nostra lotta a

favore del referendum”, conclude la nota.

