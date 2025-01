(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 *Visibilia, Ruotolo (Pd): Meloni tace? Destra forte con i deboli e debole

con i forti*

“Ma per quanto tempo ancora palazzo Chigi farà finta di nulla? La ministra

Daniela Santanche’ è stata rinviata a giudizio nel processo su Visibilia

perché i conti dell’azienda non erano veritieri. Ma come fa la presidente

Meloni a tacere ancora? Per molto meno negli altri Paesi si dimettono

ministri e parlamentari. La verità è che questa destra italiana è forte con

i deboli e debole con i forti. Chiede le manette per chi protesta e fa

finta di nulla per una sua ministra rinviata a giudizio”.

Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del

Pd ed europarlamentare.

*Roma, 17 gennaio 2025*

